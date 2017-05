RESERVA A TÚA PRAZA NO TREN GALEGO DA DIGNIDADE SI TES DECIDIDO IR, NON DEMORES, AS PRAZAS NO TREN SON LIMITADAS.

O sábado 27 de maio as galegas e os galegos con conciencia e dignidade volvemos a Madrid para formar unha "columna" de fala galega, e para que os gobernos, títeres e corruptos, escoiten como berramos alto e craro en Madrid: PAN, TRABALLO, TEITO E IGUALDADE. vindeiroas galegas e os galegos con conciencia e dignidade volvemos a Madrid para formar unha "columna" de fala galega, e para que os gobernos, títeres e corruptos, escoiten como berramos alto e craro en Madrid:

Dous trenes alugados a RENFE sairán do norte e do sur as 7:30 da mañán do sábado para estar de volta na casa na madrugada do domingo, sobre as 3:30, con tempo para descansar e disfrutar do domingo ca sastisfación de poder decir: “ Eu tamén estiven acolá...”

O prezo de ida e volta é de 50€

Non demores a reserva d a túa praza. Son limitadas.





Contacta connosco nos teléfonos:

Morrazo 986.392.003

Vigo 986.220.639 / 661.402.977

Pontevedra 627.791.645

Ourense 661.402.977

A Coruña/Ferrol 654 629 190 / 696 903 890

PAN, TRABALLO, TEITO E IGUALDADE.

CORRUPCIÓN NUNCA MÁIS,

Que se vaian xa!!!